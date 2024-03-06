المؤيد يبحث في واشنطن الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق العراقي

2024-03-06 22:06:12 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح

بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد في واشنطن اليوم الأربعاء مع رئيسة منطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الامريكية آنا بوريس آفاق التعاون المشترك.

وبحسب بيان تلقته "الصباح"، فان اللقاء الذي جاء على هامش القمة الرقمية للبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وحث الشركات الأمريكية على تعزيز تواجدها في السوق العراقي بما يمتلكه من فرص استثمارية كبيرة وواعدة.

كما تم الحديث عن توجهات الحكومة العراقية في استقطاب كبريات الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعيها للاستعانة بشركات محترفة قادرة على تنفيذ المشاريع الستراتيجية بدقة وكفاءة عالية.

وشدد المؤيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية العراقية مع شركات الإعلام الامريكية بما تملكه من حلول تقنية وآليات متقدمة في مجالات التدريب والإنتاج وصناعة المحتوى.

يذكر أن القمة الرقمية للبنك الدولي 2024 المنعقدة في واشنطن تستضيف كبار المسؤولين والوزراء في الحكومات والقطاع الخاص، بهدف استكشاف الفرص وتسريع وتيرة التحول الرقمي واستعراض واقع التنمية في دول العالم، فضلاً عن كشف أحدث التقنيات والرؤى العلمية في مجال الابتكار والتواصل والتحول الرقمي.