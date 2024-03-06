نائب قائد العمليات المشتركة يصدر توجيها للقادة والضباط

2024-03-06 22:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن قيس المحمداوي، القادة والضباط تكثيف الجهود الاستخبارية وعدم التهاون بالواجبات.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الفريق الاول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مقر قيادة العمليات المشتركة، بحضور ممثلين عن قيادة القوات البرية وجهاز مكافحة الإرهاب وقائد فرقة القوات الخاصة وقيادة القوة الجوية وطيران الجيش وهيئة الحشد الشعبي وضباط ركن القيادة من خلال دائرة تلفزيونية".واضاف، ان "المجتمعين ناقشوا العديد من المواضيع المهمة التي تخص عمل قطعاتنا الأمنية ضمن قواطع المسؤولية، ومراجعة الخطط والانتشار، والاستعداد الأمثل لشهر رمضان المبارك وتهيئة الأجواء المناسبة خلال هذا الشهر الفضيل".وأكد النائب على "أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية وعدم التهاون بالواجبات، وتوحيد العمل بين القيادات وجمع وتحليل المعلومات"، مشدداً في الوقت ذاته على "العمل بروح الفريق الواحد والإستمرار بالعمليات الاستباقية وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية المنهزمة لضمان ديمومة الإستقرار الأمني".كما استمع النائب إلى جملة من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين بهدف الارتقاء بالعمل الأمني وتذليل المعوقات.