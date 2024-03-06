المقاومة الاسلامية في العراق تحدد هدفين قبل توقف نشاطها

2024-03-06 22:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، هدفين قبل وقف هجماتها ضد المصالح الامريكية والاسرائيلية في المنطقة.

وقالت المقاومة في بيان انتشر بحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، ان "المقاومة الإسلامية في العراق قد أخذت على عاتقها تحقيق هدفين؛ الأول، تحرير العراق من الإحتلال الأمريكي، والثاني، دعم فلسطين في معركتها المقدسة".

واضافت، إن "عملياتنا ضد مستعمرات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة ستستمر حتى اعلان الهدنة في غزة وإلتزام الكيان الغاصب بها، وسيبقى أبطال المقاومة الإسلامية في جهوزية تامة حينها، فإن عاد الكيان الصهيوني الى إجرامه عدنا، وعاد الله معنا"، بحسب نص البيان.

وعادت هجمات المقاومة الاسلامية الى الواجهة من جديد بعد تعثر المفاوضات بين حماس واسرائيل برعاية قطرية فرنسية واشراف امريكي ايراني.