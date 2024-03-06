الفياض والحلبوسي يؤكدان أهمية دعم الحكومة بجهودها الخدمية

2024-03-06 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، و رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أهمية إدامة الاستقرار في البلاد ودعم الحكومة بجهودها الخدمية.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وجرى خلال، بحث جملة من الملفات الأمنية والخدمية في البلاد، وضرورة دعم جهود الحكومة في إدامة الاستقرار والحفاظ على المكتسبات الأمنية ، وأهمية دعم القوات المسلحة بكافة صنوفها".واكد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بما يسهم في توفير الأرضية المناسبة لدعم مؤسسات الدولة".