العراق يعلن تخصيص 25 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة (الأونروا)

2024-03-06 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ (25) مليون دولار أمريكي إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا).وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس وفد العراق المشارك إجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(161) ، التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 2024/3/6, في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة".وجدد الوزير في كلمته والتي أشار اليها من خلال تصريح صحافي بمقر الجامعة العربية، وفقا للبيان، "موقف جمهورية العراق في دعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه سياسات الانتقام والعقاب الجماعي على يد جيش الكيان الاسرائيلي في غزة بشكل يومي".و أعلن عن "قرار لمجلس الوزراء العراقي بتخصيص مبلغ (25) مليون دولار أمريكي إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، إيماناً منه بأهمية مساعي المنظمة في التخفيف عن كاهل الشعب الفلسطيني عبر توفير المستلزمات الطبية والإغاثية التي باتت من الأمور الضرورية لاستمرار الحياة في فلسطين"،داعياً الدول الأخرى لـ"دعم ( الاونروا)".وأضاف البيان، أنه "جرى في اجتماع مجلس الجامعة تسليم المملكة المغربية رئاسة الدورة الحالية الى الجمهورية الإسلامية الموريتانية".