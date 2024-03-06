2024-03-06 22:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، دعوة للمواطنين للإسراع في الحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني. وقالت المديرية في بيان تلقته (إيرث نيوز)، أن “مدير المرور العامة اللواء رعد مهدي عبد الصاحب، وجه بالانتقال إلى نظام الدفع الألكتروني تدريجياً في مجمعات التسجيل”، مشيرة إلى “مباشرة مجمعات التسجيل ومنذ ما يقارب الأسبوعين في العمل بالنظام مع استمرار […]

ظهرت المقالة المرور تدعو المواطنين إلى الإسراع للحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني أولاً على ايرث نيوز.