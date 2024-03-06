2024-03-06 22:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

حددت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الاربعاء، هدفين قبل وقف هجماتها ضد المصالح الامريكية والاسرائيلية في المنطقة. وقالت المقاومة في بيان اطلعت عليه إيرث نيوز، ان “المقاومة الإسلامية في العراق قد أخذت على عاتقها تحقيق هدفين؛ الأول، تحرير العراق من الإحتلال الأمريكي، والثاني، دعم فلسطين في معركتها المقدسة”. واضافت، إن “عملياتنا ضد مستعمرات الكيان الصهيوني […]

ظهرت المقالة المقاومة العراقية: اخذنا على عاتقنا تحرير العراق ودعم فلسطين أولاً على ايرث نيوز.