2024-03-06 22:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ علق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. ولدى سؤال أحد النشطاء على منصة “إكس” لرجل الأعمال المصري: “إيه رأي حضرتك في التعويم الجديد؟ أعتقد أنك كنت من مشجعي الخطوة دي من زمان” أجاب ساويرس: “قرار صائب أخيرا”. يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر صباح اليوم […]

ظهرت المقالة مصر.. رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس يعلق على قرار تعويم الجنيه أولاً على ايرث نيوز.