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مصر.. رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس يعلق على قرار تعويم الجنيه

مصر.. رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس يعلق على قرار تعويم الجنيه
مصر.. رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس يعلق على قرار تعويم الجنيه
2024-03-06 22:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ علق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. ولدى سؤال أحد النشطاء على منصة “إكس” لرجل الأعمال المصري: “إيه رأي حضرتك في التعويم الجديد؟ أعتقد أنك كنت من مشجعي الخطوة دي من زمان” أجاب ساويرس: “قرار صائب أخيرا”. يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر صباح اليوم […]

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