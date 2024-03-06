العراق وفرنسا يبحثان التعاون في مجالات التدريب والتسليح

2024-03-06 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير الدفاع ثابت محمد العباسي ووزير الجيوش الفرنسي سباستيان لوكورنو، اليوم الاربعاء، مجالات التعاون في التدريب والتسليح والعلاقات الثنائية بين البلدين.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):ان" وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم، وصل الى جمهورية فرنسا، وكان في استقباله وزير الجيوش الفرنسي سباستيان لوكورنو".واضاف البيان انه"فور وصوله عقد وزير الدفاع مع وزير الجيوش الفرنسية، اجتماعاً موسعاً بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أكدت فرنسا على الاولوية في دعم امن واستقرار العراق وتطوير قواته المسلحة، وأعربت عن استعدادها للتعاون بدعم العراق بعد انتهاء مهمة التحالف والتحول الى العلاقات الثنائية بموجب مذكرة تعاون بين العراق وفرنسا".وتابع البيان انه" جرى ايضاً مناقشة مجالات التعاون في التدريب والتسليح، والتأكيد على دعم سيادة العراق من خلال تأمين اجوائه بأحدث التكنولوجيا والمعدات".وختم البيان ان" زيارة الوزير الى جمهورية فرنسا ستستغرق عدة ايام ويجري خلالها عقد عدة اجتماعات بين الجانبين العراقي والفرنسي لدعم القوات المسلحة العراقية".