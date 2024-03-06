بارزاني يشكر بوش على تحرير العراق من نظام صدام

2024-03-06 23:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، شكره للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، لدوره في "تحرير العراق" من النظام السابق برئاسة صدام حسين في عام 2003.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم صدر عنها اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي إطار زيارته إلى الولايات المتحدة، اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، (أمس) الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش".

وأعرب بارزاني خلال الاجتماع بحسب البيان، عن "شكره وتقديره للرئيس بوش على مساندته لشعب إقليم كردستان والعراق، وكذلك تحرير العراق من النظام الدكتاتوري، ودعمه للنظام الديمقراطي في البلاد".

من جانبه، بعث بوش تحياته الخاصة إلى بارزاني، كما عبّر عن تمنياته لشعب كردستان وعموم مواطني العراق بالهناء والرفاهية" وفقاً للبيان.