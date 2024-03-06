وفد فريق التواصل الإلكتروني يطلع على الخدمات المقدمة في مستشفى الصدر التعليمي

2024-03-06 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأطلع وفد فريق التواصل الإلكتروني الحكومي ، على الخدمات المقدمة في مستشفى الصدر التعليمي.وذكر الفريق في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وفد فريق التواصل الالكتروني الحكومي أجرى زيارة تفقدية الى مستشفى الصدر التعليمي في البصرة للاطلاع على ما تقدمه من خدمات صحية للمواطنين وذلك ضمن زيارة الفريق لمحافظة البصرة".