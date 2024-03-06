وكيل وزارة النفط يؤكد حرص الوزارة على تطوير قطاع الغاز والخدمات

2024-03-06 23:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر ، حرص الوزارة على تطوير قطاع الغاز والخدمات المقدمة للمواطنين وفق المواصفات الفنية والبيئية الحديثة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة .وقال صابر خلال ترأسه اجتماعاً ضم المسؤولين في شركة تعبئة وخدمات الغاز ، وفريق فني يمثل شركة كاز برومفي بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الهدف من هذا الاجتماع والزيارة المشتركة لشركة تعبئة وخدمات الغاز هو لبحث افاق التعاون المشترك مع شركة عالمية متخصصة في قطاع الغاز والاستفادة من تجربتها الطويلة في هذا المجال للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطوير وتوسيع نشاط خدمات نقل الغاز الطبيعي المسال عبر الانابيب ، إلى المجمعات السكنية والخدمية والصناعية وغيرها، إلى جانب استخدام الغاز السائل للمركبات والطبخ ، إضافة إلى تطوير وتحديث المنشاءات الصناعية للمعامل ."من جانبه، قال مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين ، ان "اللقاء تضمن استعراض نشاط الشركة و الخدمات المقدمة للمواطنين والمشاريع والخطط التطويرية ، فيما قدم فريق شركة كاز بروم ايجازاً عن الامكانيات المتطورة التي يمكن تقديمها ، والخبرات الطويلة التي تتمتع بها الشركة على صعيد قطاع الغاز والبنى التحتية والخدمية في هذا الاطار.