2024-03-06 23:36:11 - المصدر: منصة إيشان

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا مطار الحديدة اليمني الواقع تحت سيطرة الميليشيات. وأكد مصدر عسكري يمني، أن غارتين للقوات الأمريكية البريطانية استهدفتا معسكر القوات الجوية التابع للحوثيين، المتاخم لمطار الحديدة، غرب البلاد. وتوعدت الولايات المتحدة الحوثيين بمحاسبتها، بعد مقتل اثنين من البحارة بهجوم صاروخي شنته الميليشيات على سفينة […]

ظهرت المقالة غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة في اليمن أولاً على Eishan.