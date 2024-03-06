2024-03-06 23:36:11 - المصدر: منصة إيشان

كشفت مصادر عراقية مختلفة عن قرب زيارة مهمة يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العراق لحسم عدد من الملفات العالقة، أبرزها: ملف المياه، والأمن، وتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. وفي 26 يونيو الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل […]

ظهرت المقالة نهاية آذار الجاري.. أردوغان في بغداد لبحث “ملفات حساسة” أولاً على Eishan.