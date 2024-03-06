2024-03-06 23:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت كلية الرافدين الجامعة الاهلية، اليوم الاربعاء، عن احالة احدى طالباتها الى لجنة تحقيقية وذلك بعد قيامها للترويج للبعث خلال حفلة للتخرج اقيمت داخل الجامعة. وذكرت عمادة الكلية الجامعة، في بيان تلقته “ إيرث نيوز” إنه “استنادا الى الصلاحيات القانونية وعملا بالسياقات المنصوص عليها في تعليمات انضباط الطلبة وقانون رقم 32 لسنة 2016 فقد تقرر […]

ظهرت المقالة روجت لطاغية البعث حفلة للتخرج.. كلية الرافدين تحيل إحدى طالباتها إلى التحقيق أولاً على ايرث نيوز.