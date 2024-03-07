العامري غاضب.. الكشف عن سبب غيابه عن اجتماع الاطار التنسيقي امس

2024-03-07 00:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول داخل الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، عن سبب غياب زعيم منظمة بدر عن اجتماع قادة الإطار، الذي عقد يوم امس في منزل حيدر العبادي، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "العامري قاطع اجتماع الاطار التنسيقي بسبب اجماع قادة الاطار على ان يكون منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون، وهو من يرشح شخصا لهذا المنصب، وهذا الامر اثار رفض وغضب العامري ودفعه لمقاطعة الاجتماع".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "العامري يعتبر محافظة ديالى من اهم مراكز قوة منظمة بدر وخسارته لمنصب المحافظ فيها، قد يدفع الى تراجع نفوذ بدر في المحافظة، وهذا قد يكون له تأثيرات انتخابية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا العامري مازال يصر على ان يكون المنصب من حصته".

واصبح منصب محافظ ديالى، عقبة كبيرة امام انهاء تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة جنبا الى جنب مع كركوك، مقابل 13 محافظة اخرى انهت تشكيل حكوماتها المحلية منذ اسابيع.

وطرح هادي العامري مرشح تسوية قبل ان يقوم بسحبه نتيجة لعدم موافقة عمره للعمر القانوني المطلوب، مقابل حراك عشائري من بني تميم يرفض خروج المنصب من خارج دائرتهم.

ولا يوجد رأي سني واضح حتى الان حول تحويل منصب ديالى الى دولة القانون، خصوصا وان القوى السنية ترى امكانية ان يدخلوا على خط الحصول على منصب محافظ ديالى بعد حصولهم على عدد مقاعد مساوٍ للمقاعد الشيعية.