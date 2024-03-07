رئيس الجمهورية يؤكد أهمية إرساء الاستقرار في المنطقة

2024-03-07 00:24:12 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح





دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأربعاء، لتعزيز فرص السلام وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، أمس الأربعاء، في قصر بغداد، السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف".

وأشاد الرئيس خلال اللقاء، "بالعلاقات المتينة بين العراق وروسيا"، مؤكداً "أهمية العمل على تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، إضافة إلى تطوير مشاركة عمل الشركات الروسية في العراق".

وأشار إلى "التطورات الإقليمية والدولية"، مؤكداً "أهمية تعزيز فرص السلام وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل الفوري على وقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير المساعدات إلى الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "موقف العراق من الحرب الروسية - الأوكرانية داعم إلى وقف الحرب واعتماد الحوار والتفاهم للوصول إلى حلول للمشاكل بين البلدين، بما يخدم السلم والأمن الدوليين".