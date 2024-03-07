2024-03-07 00:24:12 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





أشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتجربة الشركات المصريَّة في مختلف القطاعات، داعياً إلى توثيق الشراكة بينها وبين العراق في المجالات كافة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه "الصباح": إنَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل أمس الأربعاء وفداً ضمَّ عدداً من رجال الأعمال والاقتصاد والقطاع الخاص ومديري الشركات المصريَّة من قطاعات مختلفة.

وأعرب السوداني عن رغبة الحكومة في توثيق التعاون بين الشركات المصرية والقطاعات الاستثمارية والصناعية المختلفة في العراق، فضلاً عن تعزيز الشراكة والتبادل مع القطاع الخاص العراقي.

وبيّن المضي في دعم الإصلاحات المالية والمصرفية لتعزيز البيئة الاستثمارية، ومنحها التسهيلات اللازمة، مشيداً بتجربة الشركات المصرية، ونجاحها في قطاعات السكن والتطوير العقاري والصناعات المختلفة.

وأشار السوداني إلى أنَّ مسار البرنامج الحكومي يتبنى تنمية الصناعة والزراعة الاستثمارية في العراق، لافتاً إلى وجود نحو 40 طلباً لإنشاء مصانع أدوية

محلية.

من جانبهم أبدى رجال الأعمال المصريون الرغبة العمليَّة بالدخول إلى السوق العراقية والتعاون في مجال الخطط الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية ومنها مشروع "بسماية"، مؤكدين أنَّ العراق أصبح بيئة جاذبة للاستثمار ولرجال الأعمال ولفتح مجالات تعاون وشراكة جديدة، توفر المزيد من الفرص وتعزز التواصل والتنمية المتبادلة بين البلدين الشقيقين.



