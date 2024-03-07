2024-03-07 00:24:12 - المصدر: جريدة الصباح

القاهرة: إسراء خليفة





أعلن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أنَّ مجلس الوزراء العراقي تبرع بـ25 مليون دولار لدعم وكالة غوث للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لإعانة الشعب الفلسطيني في المأساة التي يعانون منها في ظلِّ الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتعويضاً عن الدول التي سحبت تبرعاتها من الوكالة.

وزير الخارجية وعلى هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عُقد أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، قال: إنَّ "العراق أعلن مراراً وتكراراً موقفه الداعم للقضية الفلسطينية في كل المحافل، وقد شرّع قانوناً لتجريم التطبيع"، داعياً كلَّ الدول العربية لأن تحذو حذو العراق في دعم وكالة "الأونروا" حتى القضاء على المجاعة التي تحدث في فلسطين، مشيراً إلى أنَّ "العراق شعباً وحكومة مستمر في دعم إخواننا في فلسطين".

وكان اجتماع مجلس الجامعة العربية قد عقد بمشاركة أغلب الدول العربية، وجاءت كلمات الوفود لدعم الشعب الفلسطيني، وناقش الوزراء عدداً من مشاريع القرارات التي كانت على جدول أعماله.