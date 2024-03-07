2024-03-07 00:24:12 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





أطلقت الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، أمس الأربعاء، العمل بسندات تمليك شقق مدينة بسماية (سند طابو) كأول مجمع استثماري للسكن العمودي في العراق، يمنح السندات، في حين كشفت وزارة الإعمار والإسكان عن إجراءات لخفض أسعار العقارات.

وقال مسؤول مكتب متابعة بسماية ضرغام العلي، في بيان: إنَّ "مكتب متابعة بسماية الكائن في (B2) بدأ باستقبال المواطنين لإكمال إجراءات منحهم سند الملكية عبر إرسال المعاملة إلى دائرة التسجيل العقاري/ فرع بسماية لفتح بيانات التمليك، والكائنة في مدخل (A9) ".

وأضاف أنَّ "توجيهات رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، نصت على أنَّ منح سند الملكية سيكون بالتسلسل، إذ باشرت الهيئة باستقبال مواطني (A1) عمارة (101) وبجدول مراجعة لكل طابق حتى يتم تفادي زخم المراجعات" .

وتابع أنَّ "منح سند الملكية يمر عبر إجراءات قانونية وحسب ما تم من فرز للشقق من قبل وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري".

في غضون ذلك، كشفت وزارة الإعمار والإسكان، عن إجراءات لخفض أسعار العقارات، مشيرة إلى أنَّ قروضاً ستمنح للمواطنين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الجديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لـ"واع": إنَّ "المدن السكنية الجديدة، وبحسب عقد الشركة الجديدة الذي يحدث لأول مرة في العراق، سيتم أخذ نسبة من تلك المجمعات وتوزيعها بين الفئات المجتمعية"، مبيناً أنَّ "المدن المحالة للتنفيذ تختلف من مدينة إلى أخرى وبحسب عدد الوحدات السكنية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمحافظات".

وأشار إلى أنَّ "الدولة ستحصل من الأراضي المخدومة في مدينة الجواهري على 25 بالمئة، لتوزيعها بين الفئات المجتمعية، والمدن الأخرى تتراوح النسبة بين 10- 25 بالمئة"، لافتاً إلى أنه "ستكون هناك قروض للمواطنين لشراء هذه الوحدات السكنية".

وتابع أنَّ "الوزارة تسعى إلى زيادة بناء الوحدات السكنية، على اعتبار أنَّ الزيادة يترتب عليها انخفاض في أسعار العقارات الموجودة في بغداد والمحافظات".