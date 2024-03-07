2024-03-07 00:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

نفذت قطعات اللواء العشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في منطقة الحميدية شرق العاصمة بغداد بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الملحقة عملية تفتيش تم خلالها إلقاء القبض على 4 متهمين ضبط بحوزتهم مواد تستخدم لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومادة بيضاء اللون يشتبه بها “مادة الكريستال” ، كما اسفرت العملية عن ضبط ( 8 بندقية كلاشنكوف ، 6 […]

ظهرت المقالة الشرطة الاتحادية : إلقاء القبض على 4 متهمين وضبط أسلحة ومواد مخدرة شرق العاصمة بغداد أولاً على ايرث نيوز.