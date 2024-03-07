2024-03-07 00:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سيحصل الأوروبيون، الذين يتصفحون هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم هذا الأسبوع، على خيارات جديدة للمتصفحات الافتراضية ومحركات البحث، وأماكن تنزيل تطبيقات آيفون، وكيفية استخدام بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت. يعد هذا جزء من التغييرات المطلوبة بموجب قانون الأسواق الرقمية، وهو مجموعة من لوائح الاتحاد الأوروبي التي تسميها الشركات “حراس البوابة”. ويتعين على 6 شركات […]

ظهرت المقالة قانون “DMA”.. أوروبا تضع عمالقة التكنولوجيا في قفص “حراس البوابة” أولاً على ايرث نيوز.