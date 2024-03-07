يونس محمود يبحث تحضيرات الأولمبي العراقي لنهائيات آسيا وطموح أولمبياد باريس

2024-03-07 00:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث النائب الثاني لرئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم يونس محمود، مع رئيسُ اللجنة الأولمبيّة العراقيّة، عقيل مفتن، تحضيرات المنتخبِ الأولمبيّ سعياً لنيل إحدى البطاقات المُخصصة لقارةِ آسيا في نهائياتِ أولمبياد باريس 2024.

وقال مفتن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنةَ الأولمبية العراقيّة قدمت، وما زالت، الدعمَ غير المحدودِ للمُنتخبِ الأولمبيّ الذي يعولُ عليه كثيراً في تَحقيقِ أفضل النتائج في مُنافساتِ بُطولةِ آسيا للمُنتخباتِ الأولمبيّة تحت سن 23 عاما، التي من المُقررِ أن تقامَ في العاصمةِ القطرية الدوحة ما بين 15 نيسان - 3 أيار المُقبلين، والمنافسة بقوةٍ على الفوزِ بإحدى البطاقات المُؤهلة للمُشاركةِ في أولمبياد باريس صيف العام الحالي.

وأضاف، أن ثقةَ اللجنة الأولمبية كبيرةٌ بالجهازِ الفنيّ بقيادةِ المدرب راضي شنيشل، وجميع اللاعبين، للمُنافسةِ بشرفٍ في البُطولةِ الآسيويّة من أجل تحقيقِ الهدفِ المنشود والمُتمثل بالتأهلِ إلى الدورةِ الأولمبية في العاصمةِ باريس العام الحالي.

من جهته، ثمّن محمود، الدعمَ اللا محدود الذي تقدمه اللجنةُ الأولمبية الوطنيّة العراقيّة، مُمثلةً برئيسها الدكتور عقيل مفتن، ونوابه الثلاثة وأعضاء المكتب التنفيذيّ، للمُنتخبِ الأولمبيّ وبقية المُنتخباتِ الوطنيّة في جميع الفعالياتِ الرياضيّة.