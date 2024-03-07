طقس العراق خلال شهر رمضان

2024-03-07 00:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، حالة الطقس في البلاد خلال شهر رمضان.

وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، إن "أجواء شهر رمضان المبارك (1445 للهجرة) هذا العام تكون اكثر أعتدالاً من رمضان العام الماضي وبساعات صيام أقل ويصادف موعد الاعتدال الربيعي في بداية الثلث الثاني منه".

وأشار الى "أجواء دافئة نهارا وبرودة نسبية ليلا، وخلال بداية شهر رمضان سترتفع درجات حرارة لتتجاوز الثلاثين مئوية قليلا خلال أوقات الظهيرة في وسط وجنوب البلاد، واقل من ذلك في مدن الشمال والغربية، يتخللها موجات من الامطار ربيعية متفرقة ستحل علينا ضيفا خلال بداية او أيام الشهر".