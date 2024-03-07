مباحثات سياسية لحسم انتخاب رئيس البرلمان

2024-03-07 01:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في لقاءين منفصلين، أهمية دعم الحكومة بجهودها الخدمية وحسم انتخاب رئيس البرلمان.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وجرى خلال، بحث جملة من الملفات الأمنية والخدمية في البلاد، وضرورة دعم جهود الحكومة في إدامة الاستقرار والحفاظ على المكتسبات الأمنية ، وأهمية دعم القوات المسلحة بكافة صنوفها".واكد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بما يسهم في توفير الأرضية المناسبة لدعم مؤسسات الدولة".من جانب اخر، ذكر حزب تقدم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، يرافقه وفد من الحزب التقى اليوم الأربعاء، رئيسَ ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي".واضاف، أن "اللقاء وبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس مجلس نواب وفق السياقات القانونية والاستحقاقات الانتخابية، وحسم الخلافات عبر الحوار والتوافق بين القوى السياسية".