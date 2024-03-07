ريال مدريد يبلغ ربع نهائي الأبطال رغم تعادله أمام لايبزيج

2024-03-07 01:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".سجل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 65، بينما سجل ويلي أوربان للايبزيج في الدقيقة 68.وحسم ريال مدريد التأهل بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين، خاصة وأنه انتصر في الذهاب بألمانيا بهدف نظيف.