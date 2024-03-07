2024-03-07 01:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج، مساء اليوم الأربعاء. وتواجه الفريقان ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”. سجل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 65، بينما سجل ويلي أوربان للايبزيج في الدقيقة 68. وحسم ريال مدريد التأهل بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين، […]

ظهرت المقالة في دوري الأبطال.. ريال مدريد ينجو من عناد لايبزيج ويتأهل أولاً على ايرث نيوز.