فينيسيوس يرافق رونالدو وراؤول في قائمة تاريخية

2024-03-07 08:18:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقما مميزا، خلال التعادل (1-1) ضد لايبزيج، مساء أمس الأربعاء، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".وسجل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 65، بينما سجل ويلي أوربان للايبزيج في الدقيقة 68.وانضم البرازيلي لقائمة تضم كلا من: رودريجو جويس (18 هدفا)، راؤول جونزاليس (66 هدفا)، كريم بنزيما (78 هدفا)، ويعتلي القائمة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 أهداف).وحسم ريال مدريد التأهل لربع النهائي، علما بأنه انتصر في الذهاب بألمانيا بهدف نظيف.