البايرن يقترب من خطف تشابي الونسو

2024-03-07 08:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت صحيفة "التيليغراف" تقريرًا يفيد بأن تشابي ألونسو يميل نحو اختيار بايرن ميونيخ كوجهته المحتملة إذا قرر مغادرة صفوف باير ليفركوزن. وبينما يبقى ليفربول متفائلًا بإمكانية إقناعه بالانضمام إليهم، إلا أن عليهم أولاً إيجاد مدير رياضي، وفي هذه الأثناء، بايرن ميونيخ استغل الفرصة لإجراء محادثات مع المدرب الإسباني، مما أثار استياء ليفركوزن الذين رفضوا الرد بشأن منح ألونسو إذنًا للتحدث مع الفريق البافاري.ولا يزال ألونسو لم يحسم قراره بشكل نهائي بشأن مستقبله مع ليفركوزن مع نهاية الموسم، فيما حدد ليفربول خيارات اخرى.