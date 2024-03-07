ارتفاع أسعار النفط بعد صعود المخزونات الأمريكية

2024-03-07 08:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع الأسبوع الماضي وشهدت مخزونات الوقود تراجعا كبيرا.

وبحلول الساعة 00:21 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 83.11 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا إلى 79.31 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو واحد بالمئة يوم أمس الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام للأسبوع السادس على التوالي، إذ زادت 1.4 مليون برميل، أي نحو ثلثي الزيادة البالغة 2.1 مليون برميل.