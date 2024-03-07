جنايات الأنبار: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

2024-03-07 09:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في ورد ” ايرث نيوز” أن “المدان ضبط بحوزته 29 كيلو غرام من الاقراص المخدرة المتكونة من مادتي الكافايين والامفيتامين”. وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات […]

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