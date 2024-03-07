2024-03-07 09:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على بيان كويتي إماراتي، كرر المطالب الإماراتية بالحق في الجزر الثلاث “أبو موسى” و”طنب الكبرى” و”طنب الصغرى”. ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية، عن كنعاني، تشديده على أن “الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية”، وأن بلاده “لا تعتبر سلامة أراضيها قابلة للتفاوض أبدا”. جاء ذلك […]

ظهرت المقالة إيران ترد على مطالب إماراتية بالحق في 3 جزر أولاً على ايرث نيوز.