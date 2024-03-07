إدارة نادي الكهرباء تستغرب موقف لجنة المسابقات بخصوص مواعيد المباريات

2024-03-07 10:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت إدارةُ نادي الكهرباء عن استغرابها الشديد من موقف لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، ورفضها المتواصل لطلبات النادي في ما يخص توقيتات مباريات دوري نجوم العراق .وقال عُضو الهيئة الإدارية نعيم صدام في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" لجنة المسابقات مصرةٌ على وضع توقيتاتٍ غير مناسبةٍ لمباريات فريق الكهرباء في دوري نجوم العراق ، وآخرها رفض الطلب المقدم بتغيير موعد مباراة نادينا وضيفه نفط البصرة من يوم غد الجمعة إلى يوم السبت المقبل بسبب تداعيات المباراة الأخيرة أمام فريق دهوك والتي اضطر معها الفريقُ للسفر إلى أربيل، ومن ثم إلى قضاء زاخو في محافظة دهوك (بسبب تغييراتٍ مفاجئةٍ) و(تبليغاتٍ متأخرةٍ من قبل لجنة المسابقات)، ومن ثم العودة إلى بغداد صباح يوم الأربعاء، مطالباً اللجنة بإعطاء كل ذي حقٍ حقه، والموازنة بين الفرق من دون تفريطٍ أو إفراط".