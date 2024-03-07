مع قرب أعياد الربيع.. رفع "الفيتو الأمني" عن بحيرة حمرين بديالى

2024-03-07 10:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير ناحية السعدية (65 كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، عن رفع ما اسماه "الفيتو الأمني" في الوصول الى أكبر بحيرة شرق العراق.

وقال الزركوشي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" الوضع الامني في محيط بحيرة حمرين أكبر البحيرات شرق العراق بشكل عام مستقر في ظل استراتيجية مسك الارض والتي اسهمت في غلق أي فراغات قد تستغل من قبل الخلايا النائمة في استهداف الصيادين او المدنيين".

واضاف، أن" الفيتو الامني في منع وصول أي مدني الى محيط بحيرة حمرين للتنزه تم رفعه حاليًا وبإمكان الاسر الوصول اليها في أي وقت خاصة مع قرب اعياد الربيع".

واشار الى أن" محيط بحيرة حمرين يخضع لخطة امنية ثنائية القطب تشارك بها قوات الجيش والحشد الشعبي في مسك القواطع وفق غرفة تنسيق مشتركة"، لافتا الى أن "البحيرة لم تسجل أي خروقات منذ أشهر طويلة وهذا ما حفز على رفع الفيتو الامني في الوصول اليها".

وفي وقت سابق، سجلت منطقة العنكور، وهي المنطقة الاشهر في بحيرة حمرين شمال شرق ديالى، مؤشرات أمل، حيث تقترب المنطقة من الامتلاء بالمياه، لإنعاش "لؤلؤة حمرين"، التسمية الشعبية للبحيرة التي تمثل شريان حياة لاكثر من مليون نسمة في ديالى.

وقال مصدر محلي في حديث لـ “بغداد اليوم"، ان موجات الأمطار الأخيرة أسهمت في انتعاش اجزاء من بحيرة حمرين ورفع خزينها المائي بنسبة تفوق الـ 10% لكنه يبقى ضمن حدود القلق لان حجم الاحتياجات المائية في صيف 2024 كبيرة".

وأضاف، المصدر، أن "الآمال منصبة حاليا على الموجات المطرية المقبلة في زيادة خزين بحيرة حمرين وخروجه من الدائرة الحمراء من اجل تفادي اي ازمة"، مؤكدا بان "البحيرة تمثل شريان الحياة لأكثر من مليون نسمة في ديالى".