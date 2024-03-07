رئيس هيئة الإعلام يبحث مع معهد أمريكي دعم المجتمعات المحلية في العراق

2024-03-07 10:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، مع مدير برامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام سرهنك حمه سعيد الدعم الذي يمكن أن يقدمه المعهد للمجتمعات المحلية في العراق.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم خلال الاجتماع الذي جاء على هامش القمة الرقمية للبنك الدولي 2024 المنعقدة في واشنطن، التباحث في المشاريع المشتركة التي من الممكن أن يضطلع بها المعهد في العراق لخدمة السلام والاستقرار بين مكونات المجتمع الواحد"، مبيناً أن "الجانبين استعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية برئاسة السيد محمد شياع السوداني للتصدي لكل مظاهر الإرهاب أو أي محاولات تسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد".

واوضح، أنه "تم التأكيد على أهمية توفير الدعم والتدريب والدراسات الاستراتيجية التي تساعد في تعزيز المصالحة وتسهم في تعزيز الجهود التي يمكن أن تبذل من قبل الفرقاء وجميع الجهات الساندة لإزالة ومعالجة مخلفات داعش والجماعات الإرهابية الأخرى".

يشار إلى أن معهد الولايات المتحدة للسلام هو أحد المعاهد التي تم تأسيسها من قبل الكونجرس الأمريكي عام 1984 ويقع مقره في العاصمة واشنطن، ويعمل على حل النزاعات الدولية وتعزيز الاستقرار والتنمية وبناء السلام في المجتمعات المحلية التي تخوض نزاعات عنيفة.



