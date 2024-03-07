رئيس هيئة الإعلام يبحث مع معهد الولايات المتحدة للسلام ثلاثة ملفات

2024-03-07 10:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الخميس، مع مدير برامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام سرهنك حمه سعيد، ثلاثة ملفات.وذكر بيان لهيئة الإعلام والاتصالات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد بحث في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مدير برامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام سرهنك حمه سعيد، الدعم الذي يمكن أن يقدمه المعهد للمجتمعات المحلية في العراق".وأشار إلى، أنه "تم خلال الاجتماع الذي جاء على هامش القمة الرقمية للبنك الدولي 2024 المنعقدة في واشنطن، التباحث في المشاريع المشتركة التي من الممكن أن يضطلع بها المعهد في العراق لخدمة السلام والاستقرار بين مكونات المجتمع الواحد".وأضاف البيان، أن "الجانبين استعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني للتصدي لكل مظاهر الإرهاب أو أي محاولات تسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد".وتابع أنه "تم التأكيد على أهمية توفير الدعم والتدريب والدراسات الستراتيجية التي تساعد في تعزيز المصالحة وتسهم في تعزيز الجهود التي يمكن أن تبذل من قبل الفرقاء وجميع الجهات الساندة لإزالة ومعالجة مخلفات داعش والجماعات الإرهابية الأخرى".يشار إلى أن معهد الولايات المتحدة للسلام هو أحد المعاهد التي تم تأسيسها من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1984 ويقع مقره في العاصمة واشنطن، ويعمل على حل النزاعات الدولية وتعزيز الاستقرار والتنمية وبناء السلام في المجتمعات المحلية التي تخوض نزاعات عنيفة.