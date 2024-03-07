القضاء: أحكام بالسجن بحق ضابط برتبة رائد وتاجر مخدرات

2024-03-07 10:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن صدور أحكام بالسجن بحق ضابط برتبة رائد تسبب بوفاة أحد الموقوفين وتاجر مخدرات.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق ضابط تحقيق بعد إدانته لتسببه بوفاة أحد الموقوفين جراء التعذيب"، مبيناً أن "المدان قام بالاعتداء بعد ضرب المجنى عليه وتعذيبه مما أدى الى وفاته جراء ذلك".وأضاف البيان، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 410/ الشق الأول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".وتابع أن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، موضحاً أن "المدان ضبط بحوزته 29 كيلو غراماً من الأقراص المخدرة المتكونة من مادتي الكافايين والامفيتامين".ولفت إلى أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".