2024-03-07 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن الاطاحة بثلاثة اشخاص بتهمة السرقة والتسليب في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من إلقاء القبض على عصابة لسرقة وتسليب الدراجات النارية ودراجات التك تك مكونة من ثلاثة متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة”. واضافت […]

ظهرت المقالة الاطاحة اشخاص بتهمة السرقة والتسليب في بغداد أولاً على ايرث نيوز.