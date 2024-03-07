2024-03-07 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها “وصمة عار على الحضارة”، مكررا دعوات بكين إلى “وقف فوري لإطلاق النار”. وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي في بكين اليوم الخميس: “إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم في القرن الحادي والعشرين هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها”. وأضاف: “لا […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية الصيني: الحرب الإسرائيلية في غزة وصمة عار على الحضارة أولاً على ايرث نيوز.