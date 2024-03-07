2024-03-07 10:54:11 - المصدر: منصة إيشان

كشف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيَّة في وزارة التخطيط عن وجود إجراءات تعاقديَّة لدخول شركتين أجنبيتين جديدتين لفحص البضائع المستوردة للبلاد، فيما أكد عدم وجود مواصفات تخص استيراد ألعاب الأطفال المحرّضة على العنف. وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجهاز شاكر العبادي في تصريح لجريدة “الصباح” تابعته منصة “ايشان”: “سبق أن تعاقد الجهاز مع […]

ظهرت المقالة العراق يتعاقد مع شركتين فرنسية وإسبانية لفحص البضائع المستوردة أولاً على Eishan.