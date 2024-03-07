2024-03-07 10:54:11 - المصدر: منصة إيشان

كشفت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية خلال الأيام الأربعة المقبلة. وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد اليوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية،ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”. وأضاف […]

ظهرت المقالة طقس العراق: أمطار رعدية وعواصف خلال الأيام الأربعة المقبلة أولاً على Eishan.