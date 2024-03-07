بلدية البصرة يحرز لقب بطولة العراق للشركات بكرة الصالات

2024-03-07 11:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتمت على قاعة الأنشطة الرياضية بمقر وزارة الشباب والرياضة، بطولة كأس العراق للشركات والمؤسسات بكرة القدم داخل الصالات، التي نظمتها دائرة التربية البدنية والرياضة قسم الأنشطة الرياضية، بالتعاون مع اتحاد الشركات الرياضي العراقي بمشاركة ثمانية فرق.وأسفرت نتيجة المباراة النهائية للبطولة التي شهدت حضوراً رسمياً وجماهيرياً كبيراً، عن إحراز فريق مديرية بلدية البصرة لقب البطولة، بعد فوزه على منافسه فريق شركة إنتاج كهرباء الجنوب بنتيجة (1-0) ، في مواجهة نارية تميزت بالمستوى الفني العالي.