2024-03-07 11:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن استعداد حكومته لدعم الفعاليات والنشاطات النسوية العربية و الدولية التي تُقام بالعراق.

جاء ذلك خلال لقائه نخبة من السيدات العراقيات، العاملات في مجالات مختلفة، في جلسة حوارية أقيمت بمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يوافق يوم غد 8 آذار.

وقال السوداني خلال الجلسة الحوارية، إن تشكيلة الحكومة تضم ثلاث وزيرات، إلى جانب وجود قيادات تنفيذية نسوية على درجة عالية من النزاهة والحرص، كما أشار إلى الشخصيات النسوية التي حققت نجاحات لامعة في مختلف المجالات.

وأوضح أن المرأة كانت حاضرة في معظم محاور البرنامج الحكومي، مشيراً إلى المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي يعمل حالياً على إضافة نساء في عضويته من اختصاصات مختلفة ووفق معايير معتمدة، ليكون محطّة للتواصل مع المرأة وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تصب في النهوض بواقع النساء.

كما أكد السوداني اهتمام الحكومة بمعالجة الفقر والبطالة وتعزيز فرص العمل والتعليم للنساء، وكذلك معالجة ملف مناهضة العنف ضد المرأة، مشيراً إلى الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2023- 2030، التي ستعمل لتمكين المرأة في محاور عديدة.

وفي معرض إجابته عن القوانين الداعمة للمرأة، أشار السوداني إلى النصوص الدستورية المعنية بحقوق المرأة، والقرارات التشريعية قبل عام 2003، التي مازالت سارية، واتفاقيات دولية بحاجة إلى قوانين تنظمها، وهي حزمة قوانين تمت مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بشأنها، كما أن المجلس الأعلى لشؤون المرأة سيتبنى عقد ورشة خاصة بالتشريعات التي تتعلق بحقوق المرأة والنهوض بواقعها.

وفي ختام حديثه، أعلن رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة لدعم أية فعالية أو نشاط نسوي عربي أو دولي يقام في العراق، بما يسهم في إطلاع العالم على واقعنا المتنامي، بعيداً عن عمليات التضليل التي تسيء لصورة العراق.