بعيد المرأة العالمي.. السوداني: تشكيلة الحكومة تضم ثلاث وزيرات إلى جانب قيادات تنفيذية نسوية

2024-03-07 11:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، أن تشكيلة الحكومة تضم ثلاث وزيرات إلى جانب قيادات تنفيذية نسوية، فيما بين أن الحكومة تعمل على معالجة ملف مناهضة العنف ضد المرأة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نخبة من السيدات العراقيات، العاملات في مجالات مختلفة، في جلسة حوارية أقيمت بمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يوافق يوم غد 8 آذار"، مقدماً "التهاني إلى المرأة العراقية مع الاحتفال بعيدها، ورحب بالحاضرات في هذا اللقاء".

ووفقا للبيان، أكد رئيس الوزراء "حرص المجلس الأعلى للمرأة على إدامة الحوار مع النخب النسوية، ضمن توجه الحكومة للاهتمام بواقع المرأة العراقية"، مبيناً أن "تشكيلة الحكومة تضم ثلاث وزيرات، إلى جانب وجود قيادات تنفيذية نسوية على درجة عالية من النزاهة والحرص"، مشيراً الى "الشخصيات النسوية التي حققت نجاحات لامعة في مختلف المجالات، وأوضح أن المرأة كانت حاضرة في معظم محاور البرنامج الحكومي".

ولفت الى، "المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي يعمل حالياً على إضافة نساء في عضويته من اختصاصات مختلفة ووفق معايير معتمدة، ليكون محطّة للتواصل مع المرأة وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تصب في النهوض بواقع النساء"، مؤكداً "اهتمام الحكومة بمعالجة الفقر والبطالة وتعزيز فرص العمل والتعليم للنساء، وكذلك معالجة ملف مناهضة العنف ضد المرأة"، مشيراً إلى "الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2023- 2030، التي ستعمل لتمكين المرأة في محاور عديدة".

وفي معرض إجابته عن القوانين الداعمة للمراة، أشار السوداني إلى "النصوص الدستورية المعنية بحقوق المرأة، والقرارات التشريعية قبل عام 2003، التي مازالت سارية، واتفاقيات دولية بحاجة إلى قوانين تنظمها، وهي حزمة قوانين تمت مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بشأنها، كما أن المجلس الأعلى لشؤون المرأة سيتبنى عقد ورشة خاصة بالتشريعات التي تتعلق بحقوق المرأة والنهوض بواقعها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "استعداد الحكومة لدعم أية فعالية أو نشاط نسوي عربي أو دولي يقام في العراق، بما يسهم في إطلاع العالم على واقعنا المتنامي، بعيداً عن عمليات التضليل التي تسيء لصورة العراق".