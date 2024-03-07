المحكمة الكمركية الوسطى: الحبس الشديد لأحد مهربي المشتقات النفطية

2024-03-07 11:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الكمركية للمنطقى الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق احد مهربي المشتقات النفطية.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم القاء القبض على المدان في محافظة ذي قار وهو يقود عجلة تريلة محملة بكمية ستة واربعين الف لتر من منتوج النفط الأبيض المطابق للمواصفات التسويقية بموجب مستند تحميل مزور بغية التهريب والمتاجرة خلافاً لأحكام القانون".

وأضاف، أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادتين 3/أولا و4/أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته".



