الأسبوع المقبل.. توزيع الحصص الغذائية لشباط ومواد رمضان الإضافية في الإقليم

2024-03-07 11:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، الاسبوع المقبل موعدًا لتوزيع الحصص الغذائية لشهر شباط ومواد رمضان الإضافية في الإقليم.

وقال مدير عام التجارة بالوزارة نوزاد شيخ كامل، في تصريح صحفي لوسائل إعلام كردية وتابعته "بغداد اليوم"، اننا "سنبدأ بتوزيع الحصص الغذائية لشهر شباط والمواد الغذائية الإضافية لشهر رمضان اعتباراً من الأسبوع المقبل".

وأضاف شيخ كامل، أن "المواد الغذائية الموزعة تتكون من 11 صنفاً غذائياً، إضافة إلى المواد السابقة"، لافتا الى انه "سيتم توزيع الحصص الغذائية الرمضانية وهي النشئ والمعكرونة والدقيق الصفر والشعرية".

وتابع، ان "الحصة الثانية وأربعة أصناف إضافية من رمضان وصلت إلى المستودعات"،مؤكدا انه "بعد المعاينة سيتم تسليم كافة المواد للمواطنين الأسبوع المقبل مع بداية شهر رمضان عبر وكلاء المواد الغذائية".

واوضح شيخ كامل، أن "توزيع هذه المواد الغذائية سيكون له الأثر في تأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان".

وتتكون الحصة الغذائية الشهرية للمواطنين من: (السكر والزيت ومعجون الطماطم والأرز والدقيق).