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التخطيط النيابية تعلن موعد إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين العلوميين والمهن الصحية

التخطيط النيابية تعلن موعد إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين العلوميين والمهن الصحية
التخطيط النيابية تعلن موعد إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين العلوميين والمهن الصحية
2024-03-07 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد 

كشف  نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية ، محمد البلداوي ، اليوم الخميس، عن موعد اطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين الخريجين من شريحة العلوميين و المهن الصحية .


و ذكر بيان للمكتب الأعلامي للبلداوي ، ان النصف الثاني من شهر اذار سيشهد اطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين الخريجين و حملة الشهادات و العلوميين و المهن الصحية الاخرى .


و أكد البلداوي مواصلته العمل عبر دوره التشريعي على تذليل كافة العقبات امام هذه الشرائح و تسهيل الاجراءات الادارية الحاصة بتعيينهم بمؤسسات الدولة و ضمن التخصيصات المالية للعام الحالي .


المكتب الاعلامي

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