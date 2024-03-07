التخطيط النيابية تعلن موعد إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين العلوميين والمهن الصحية

2024-03-07 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية ، محمد البلداوي ، اليوم الخميس، عن موعد اطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين الخريجين من شريحة العلوميين و المهن الصحية .





و ذكر بيان للمكتب الأعلامي للبلداوي ، ان النصف الثاني من شهر اذار سيشهد اطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين الخريجين و حملة الشهادات و العلوميين و المهن الصحية الاخرى .





و أكد البلداوي مواصلته العمل عبر دوره التشريعي على تذليل كافة العقبات امام هذه الشرائح و تسهيل الاجراءات الادارية الحاصة بتعيينهم بمؤسسات الدولة و ضمن التخصيصات المالية للعام الحالي .





المكتب الاعلامي