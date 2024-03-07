المباشرة بتوزيع "مواشي باخرة الكويت" المثيرة للجدل في أسواق 4 محافظات

2024-03-07 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، المباشرة بتوزيع "مواشي باخرة الكويت" المثيرة للجدل في أسواق محافظات بغداد والبصرة والنجف الاشرف وميسان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بدأت الباخرة (الكويت) بتفريغ حمولتها من العجول بعد اتمام عمليات الفحص البيطري من قبل كوادر وزارة الزراعة"، مبينةً أنه "بدأت اجراءات توزيع المواشي الى اربع محافظات وهي بغداد والبصرة والنجف الاشرف وميسان على ان تشمل باقي المحافظات".

وأوضحت، أن "ذلك يأتي في اطار سعي وزارة الزراعة بتخفيض اسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية بعد ان شهدت في الآونة الاخيرة ارتفاعاً في اسعارها وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ووزير الزراعة عباس جبر المالكي بتخفيض اسعار السلع والمحاصيل الزراعية في شهر رمضان المبارك".

وأمس الاربعاء، طمأنت وزارة الزراعة، الشعب العراقي بشأن سلامة 19 ألف رأس ماشية وصلت البلاد من البرازيل على متن باخرة كويتية.

ويذكرُ أنّ السفينةَ التي يُطلَقُ عليها اسمُ “الكويت” تَحمِلُ على متنِها نحوَ تِسعةَ عشَرَ ألفَ رأسٍ من الماشية، تسبّبت في انبعاثِ رائحةٍ كريهة في مَدينةِ “كيب تاون”، من جهتِه عزَا المَجلِسُ المحلي للمدينةِ انبعاثَ الرائحةِ المقززةِ إلى الظروفِ المُروِّعَةِ التي تَعيشُها الماشيةُ بعدَ أنْ أمضَت أسبوعَينِ ونِصف في البِحار.