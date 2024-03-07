تربية واسط تقرر تشكيل فرق دفاع مدني في المدارس.. وثيقة

2024-03-07 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت تربية محافظة واسط، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، تشكيل فرق دفاع مدني في ادارات المدارس للمرحلة الدراسية للصف الرابع والخامس الإعدادي.

وبحسب وثيقة صادرة من التربية وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "تقرر تشكيل فرق الدفاع المدني في إدارات المدارس للمرحلة الدراسية للصف الرابع والخامس الإعدادي وكل حسب الرقعة الجغرافية على أن يكون العدد عشرون موزع بين الرابع والخامس إعدادي لكل أدارة ثانوية ويكون عضو الارتباط المسجل لدينا هو المسؤول المباشر لكل تشكيل وعلى ان يتم تزويدنا بأسماء تشكيلاتكم خلال مدة أقصاها أسبوع ليتسنى لنا أجراء اللازم".

أدناه نص الوثيقة:







