المفوضية توضح بشأن انتخابات الاقليم: مواطنو المناطق المتنازع عليها "لا يحق لهم الترشح"

2024-03-07 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس (7 آذار 202)، توضيحاً بشأن ترشح المواطنين الذين يعيشون ضمن حدود المناطق المتناع عليها لانتخابات برلمان الإقليم.

وقال فرهاد أسعد وهو رئيس دائرة تسجيل الأحزاب السياسية في المفوضية العليا للانتخابات العراقية في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "باب التسجيل فتح أمام الأحزاب السياسية والتحالفات والمرشحين المستقلين لانتخابات برلمان كردستان".

وأضاف، أن "شروط الترشح لانتخابات برلمان كردستان تمنع مواطني المناطق المتنازع عليها من الترشح وان كانوا كردا".

واشار الى، أنه "يجب على الشخص الذي يترشح أن يكون لديه بطاقة وطنية في إحدى محافظات الإقليم الأربعة ويجب أن لايكون عليح جنحة فساد أو منتمي لحزب البعث".



